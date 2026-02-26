Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen sorgte ein partieller Stromausfall für Störungen im Betrieb des Chemieparks Schkopau. Davon betroffen waren unter anderem der Kunststoffhersteller Dow. Eine Folge war weithin bis Merseburg und Halle sichtbar.

Schkopau/MZ. - Ein partieller Stromausfall hat am Donnerstagvormittag für Probleme auf dem Chemiestandort Schkopau gesorgt. Davon betroffenen war unter der Kunststoffhersteller Dow, der zugleich Betreiber des Chemieparks ist. Wie Florian Hartling, Sprecher des US-Konzerns, am Morgen berichtete, hätten in der Folge des Ausfalls gegen 8.50 Uhr einige Anlage runtergefahren werden müssen. „Deswegen haben wir derzeit eine große Fackelflamme mit Rußbildung.“