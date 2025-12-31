Feuerschein südlich von Halle Stromausfall im Chemiepark Schkopau: Dow schmeißt die Fackel an

Das auf den Chemiestandorten im Saalekreis hin und wieder überschüssige Gase per Fackel abgebrannt werden, ist nicht ungewöhnlich. Doch auf dem Dow-Standort war am Silvestertag eine besonders große Flamme zu sehen. Der US-Konzern erklärt, woran das lag.