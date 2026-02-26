Für die sechs Windräder, die gerade bei Großpörthen entstehen, will der Investor 50.000 Euro für die betroffenen Bewohner ausschütten. Wie man an das Geld kommt.

Eine Windkraftanlage in Bewegung. Von den sechs neu geplanten Anlagen bei Kuhndorf könnten die Anwohner profitieren.

Kuhndorf/MZ. - An dem Strom durch die Windkraft, die von den derzeit sechs im Bau befindliche Anlagen an der Kreisstraße zwischen Kuhndorf und Großpörthen einmal erzeugen werden soll, sollen die angrenzenden Bewohner finanziell beteiligt werden.