weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Windräder bei Zeitz: So profitieren Anwohner finanziell von Windkraft

Energieprojekt bei Zeitz Bekommen Anwohner für neue Windräder Geld?

Für die sechs Windräder, die gerade bei Großpörthen entstehen, will der Investor 50.000 Euro für die betroffenen Bewohner ausschütten. Wie man an das Geld kommt.

Von Matthias Voss Aktualisiert: 26.02.2026, 12:16
Eine Windkraftanlage in Bewegung. Von den sechs neu geplanten Anlagen bei Kuhndorf könnten die Anwohner profitieren.
Eine Windkraftanlage in Bewegung. Von den sechs neu geplanten Anlagen bei Kuhndorf könnten die Anwohner profitieren. Foto: IMAGO/Wolfilser

Kuhndorf/MZ. - An dem Strom durch die Windkraft, die von den derzeit sechs im Bau befindliche Anlagen an der Kreisstraße zwischen Kuhndorf und Großpörthen einmal erzeugen werden soll, sollen die angrenzenden Bewohner finanziell beteiligt werden.