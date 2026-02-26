Ein Fahrradfahrer ist in Halle mit einem Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Halle (Saale). – Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend auf dem Südstadtring in Halle schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Radfahrer beim Linksabbiegen einen Pkw nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde, heißt es weiter. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme, so die Polizei, kam es durch die Sperrung eines Fahrstreifens zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.