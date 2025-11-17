Ein Tankcontainer sorgt im Chemiepark Schkopau für zwei Feuerwehreinsätze an der Sondermüllverbrennungsanlage der Veolia. Zwei Menschen werden verletzt. Das Problem ist noch nicht vorüber. Was ist konkret passiert?

Schkopau/MZ. - Probleme an einem Tankcontainer auf dem Gelände der Sonderabfallverbrennungsanlage Schkopau haben am Wochenende zu zwei Feuerwehreinsätzen geführt. Im Zuge der Löscharbeiten gab es zwei Verletzte. Das teilte Nadine Seumenicht, Sprecherin der Veolia, die die Anlage im Chemiepark betreibt, am Montag auf MZ-Anfrage mit. Demnach habe in dem betroffenen Tank der Stoff m-Tolylidendiisocyanat, kurz TDI, gelagert – ein Zwischenprodukt, das unter anderem für die Herstellung von Schaumstoffen für Bau- und Autoindustrie verwendet wird. In diesem Fall sei das TDI, sagte Seumenicht, jedoch von einem Kunden angeliefert worden und sollte behandelt, sprich verbrannt, werden.