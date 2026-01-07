Rund 70 Läufer sind beim Neujahrslauf der HuSG Union Hohenweiden sportlich ins neue Jahr gestartet. Bei frostigen Temperaturen stand dabei vor allem eines im Mittelpunkt: Gemeinschaft. Welche Neuerungen es in diesem Jahr gab.

Sportlich ins neue Jahr: Über 70 Läufer nehmen am Neujahrslauf in Hohenweiden teil

Vom Spielplatz aus machten sich die Läufer beim Hohenweidener Neujahrslauf auf den Weg.

Hohenweiden/MZ. - Eine große Menschengruppe macht sich am frühen Dienstagnachmittag vom Vereinsheim der HuSG Union Hohenweiden auf den Weg in Richtung des Spielplatzes. Vorne läuft ein Mann mit grüner Vereinsjacke und schwarzer Mütze. „Jetzt mit den Armen kreisen“, sagt er. Die ihm folgende Menge tut, was er sagt und beginnt, die Arme zu kreisen.