Unerwartet verbirgt sich ein erhaltenswerter Fund in der Marienkirche zu Horburg. Nun suchen Freundeskreis und Gemeindekirchenrat nach Spenden für die Restaurierung. Wie die restaurierte Decke aussehen soll

Restaurierung nötig: Überraschender Fund einer historischen und bislang verdeckten Decke in der Marienkirche

Norbert Hoffmann (v. l.), Petra Karrasch und Ronald Schönbrodt setzen sich für die Restaurierung der Decke ein.

Horburg-Masslau/MZ. - Erwartet hat das niemand. Das kleine Loch in der Decke der Horburger Marienkirche lässt nur erahnen, was sich darunter verbirgt. Zu sehen ist ein Fischgrätenmuster aus Holz. „Das ist die historische Decke der Kirche“, sagt Norbert Hoffmann.