weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Hilfe nach Brandkatastrophe von Crans-Montana: Eltern von Brandopfer finden Quartier in Halle

EIL
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Feuerkatastrophe in der Schweiz Welle der Anteilnahme: Eltern eines Brandopfers von Crans-Montana finden Quartier in Halle

Ihr Sohn hat bei dem Großbrand von Crans-Montana schwerste Verletzungen erlitten und wird nun im Klinikum Bergmannstrost behandelt. Dank großer Hilfsbereitschaft haben die Eltern ein Quartier in Halle gefunden. Doch es gibt auch böse Stimmen.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 08.01.2026, 16:04
An der Unglücksstelle in Crans Montana: Trauer und Anteilnahme sind groß.
An der Unglücksstelle in Crans Montana: Trauer und Anteilnahme sind groß. (Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Bald nach dem Großbrand von Crans-Montana mit 40 Toten und 116 Verletzten erreichte Daniela Hale eine Nachricht aus der Schweiz. Ob sie die Eltern eines bei dem Feuer in der Silvesternacht schwerstverletzten Jugendlichen aufnehmen könne, damit diese ihrem Sohn während seiner Behandlung im BG Klinikum Bergmannstrost in Halle zur Seite stehen können, fragte eine Freundin an. Daniela Hale hätte gewollt, aber der Weg von ihrem Heimatort im Landkreis Landshut (Bayern) nach Halle schien ihr dann doch zu weit. Geholfen hat sie dennoch - wenn auch indirekt.