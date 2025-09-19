Eltern haben eine Online-Petition gegen die Schließung der Horte „Sonnenkäfer“ und „Buratino“ gestartet. Wie der Bürgermeister darauf reagiert hat.

Müssen Kinder in Querfurt bald in andere Horteinrichtungen gehen?

Querfurt/MZ. - Eltern aus Querfurt sind offenbar in Sorge um die zukünftige Hortbetreuung ihrer Kinder in den Einrichtungen „Sonnenkäfer“ und „Buratino“ in der Quernestadt. Eine Online-Petition wurde am Dienstag gestartet. In dieser wird gefordert, die Schließung der beiden Horte zu verhindern und den Entscheidungsträgern zu zeigen, „wie wichtig diese Einrichtungen für unsere Kinder, unser Familienleben und letztlich für die gesamte Gemeinschaft in Querfurt sind“.