Die Zahlen des 16. Merseburger Benefizlaufs sind da. Der Lions Club Merseburg erwartet mehr als 20.000 Euro Spenden und ruft weiterhin soziale Projekte dazu auf, einen Antrag einzureichen. Derweil haben die Lions den Termin für den Benefizlauf im nächsten Jahr bekanntgegeben.

So viele Kilometer wurden beim 16. Merseburger Benefizlauf zurückgelegt

Am 29. August fand der 16. Benefizlauf, organisiert vom Lions Club Merseburg, in Merseburg statt.

Merseburg/MZ. - Er hatte auf Sydney gehofft, aber mit Perth als groben Zielort scheint Birk Schaper vom Lions Club Merseburg auch zufrieden zu sein. Nach der Auswertung der jüngsten Auflage des Merseburger Benefizlaufs ist nun klar: Knapp 13.500 Kilometer haben die Teilnehmer zusammengerechnet zurückgelegt, also in etwa einmal die Strecke von Merseburg an die Westküste Australiens, rechnet Benefizlauf-Organisator Birk Schaper vor.