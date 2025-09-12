Aktionstag gegen Wohnungslosigkeit Obdachlos in Halle: Wie ein Bündnis aus vielen Akteuren Betroffenen helfen will

Das „Bündnis: Wohnungslosigkeit überwinden“ hat sich zum Ziel gesetzt, dass in Halle bis 2030 alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Was bisher schon erreicht wurde und was noch zu tun ist.