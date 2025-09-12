Aktionstag gegen Wohnungslosigkeit Obdachlos in Halle: Wie ein Bündnis aus vielen Akteuren Betroffenen helfen will
Das „Bündnis: Wohnungslosigkeit überwinden“ hat sich zum Ziel gesetzt, dass in Halle bis 2030 alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Was bisher schon erreicht wurde und was noch zu tun ist.
12.09.2025, 14:02
Halle (Saale)/MZ. - Jahrelang hat Stefan, 30, auf der Straße gelebt. „Meine Sucht hat mich meine Wohnung gekostet“, sagt der junge Magdeburger, der den Absprung aus dem Kreislauf aus Sucht, Kriminalität und Ausgrenzung geschafft und in Halle einen Neuanfang als Streetworker gewagt hat - mit Erfolg.