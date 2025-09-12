Die Anwohner der Straße Am Weinberg in Drohndorf sind dank neuer Asphaltschicht ihre Buckelpiste los. Was der OB dazu sagt.

Drohndorf/MZ - Viele Jahre war die Straße Am Weinberg in Drohndorf eine einzige Schlaglochpiste. Dass diese jetzt plötzlich von der Stadt Aschersleben mit einer Asphaltdecke versehen wurde, freut Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann ungemein. „Die ist richtig schön geworden“, stellte sie in der jüngsten Ortschaftsratssitzung fest.