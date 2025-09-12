Seit 30 Jahren ist der Firmenverbund IFA/ITP eine angesagte Adresse in Sachen Überwachung von Elektrolyseanlagen. Warum es dabei auch um ein Mega-Projekt in Saudi-Arabien geht.

Bitterfelder gehen auf Nummer sicher bei Elektrolyseanlagen - Auch bei Mega-Projekt in Saudi-Arabien

Die Firma IFA/ITP im Chemiepark feiert 30. Geburtstag. Parallel dazu geben Michael (l.) und Dieter Tzschoppe den Startschuss zur Erweiterung.

Bitterfeld/MZ. - Der Erfolg beginnt in der Garage und führt geradewegs in den Technik-Olymp. Das ist Klischee. Und im Fall von Dieter Tzschoppe doch nicht so weit weg von der Realität. Der studierte Automatisierungstechniker fing als Selbstständiger klein an. Plante Überwachungssysteme für Elektrolyseanlagen zunächst im heimischen Wohnzimmer und zog mit dem Ingenieurbüro für Automatisierungstechnik (IFA) 1994 in den Chemiepark in Bitterfeld.