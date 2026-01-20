Eine Sirene, die ungewollt von den Behörden Warnungen abspielt. Nach Halle hat sich dieser Fall nun auch in Querfurt abgespielt. Das LKA ermittelt und sieht zwei separate Fälle. Aus dem Landtag gibt es derweil Forderungen nach mehr Sicherheit.

Querfurt/Magdeburg/MZ. - Zu Hause bleiben, Radio anschalten – so lautete die Botschaft, die am Freitagabend eine Sirene auf dem Gelände des Querfurter Bauhofs verbreitete. Ohne Anlass und ohne den Willen der Behörden. Nur drei Minuten dauerte der Vorfall. Aber weil erst Tage zuvor in Halle ein Sirenenalarm vor einem vermeintlichen Schützen gewarnt hatte, hat er auf Landesebene die Debatte um Cybersicherheit befeuert.