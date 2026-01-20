Was Kinder in den bevorstehenden Winterferien in Zeitz unternehmen können.

Action statt Langeweile: Das Zeitzer JuK-Café macht die Winterferien zum Erlebnis

Hobby Horsing ist unter den jungen Zeitzern sehr beliebt, wie hier zur Ferienabschlussparty im Sommerbad. Jetzt soll das vierte Turnier im Schuppen stattfinden.

Zeitz/MZ. - Die Winterferien stehen vor der Tür. Vom 31. Januar bis 6. Februar 2026 können die Schulkinder wieder die Seele baumeln lassen oder aufregende Abenteuer gemeinsam mit ihren Freunden erleben. Das JuK-Café in der Freiligrathstraße 40 in Zeitz bietet dazu tolle Unternehmungen an.