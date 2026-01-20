Der Stadtsportbund reagiert auf die Betriebskostenbeteiligung, die Halles Vereine von nun an die Stadt zahlen müssen, indem er seine Mitgliedsvereine in anderen Belangen finanziell unterstützt. Bis Ende Februar können Projektförderungen beantragt werden.

Sofortmaßnahmen beschlossen: So will der Stadtsportbund Vereine in Halle entlasten

Er will Vereine in Halle entlasten: Präsident René Walther beim Neujahrsempfang des Stadtsportbundes Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Beim Neujahrsempfang des Stadtsportbundes (SSB) hatte dessen Präsident René Walther die Betriebskostenbeteiligung der hallschen Sportvereine für die Nutzung kommunaler Sportstätten erneut kritisiert. Mit einem umfassenden Paket an Sofortmaßnahmen will der Stadtsportbund diese zusätzliche finanzielle Belastung seiner Mitgliedsvereine nun abfedern.