Eine neue Straße zwischen Günthersdorf und Merseburg soll die Aue vom Verkehr auf der B181 entlasten. Doch wann soll es soweit sein. Die Landesstraßenbaubehörde erklärt, wie der Stand ist.

B181 bei Günthersdorf: In dieser Kurve soll die neue Trasse von der heutigen Bundesstraße abzweigen.

Merseburg/Halle/MZ. - Die B181n ist ein echter Klassiker unter den Straßenbauvorhaben in Sachsen-Anhalt. Die Umgehungsstraße für die Aue, die vom Ortsausgang Günthersdorf ohne weitere Siedlungsberührungen bis in den Süden von Merseburg führen soll, fand sich schon Anfang der 1990er im Bundesverkehrswegeplan. Dreieinhalb Jahrzehnte sind seither vergangen, die (Vor-)Planungen laufen nach einem Stopp des Projekts in den frühen 2000er Jahren seit gut zehn Jahren wieder. Daher die Frage an die zuständige Landesstraßenbaubehörde: Kommt die B181n noch?