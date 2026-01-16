Für die Entsorgung von Abwasser müssen Bürgerinnen und Bürger im Weida-Land ab 2026 tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühr für Niederschlagswasser sinkt hingegen.

Die Mengengebühr beim Abwasser hat sich erhöht.

Weida-Land/MZ. - Mit dem neuen Jahr gelten im Gebiet des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land (TAWL) neue Gebührensätze für die Entsorgung von Schmutzwasser, die Einleitung von Niederschlagswasser und für die Versorgung mit Trinkwasser. Diese wurden durch eine neue Gebührenkalkulation ermittelt und vom Verwaltungsrat des TAWL beschlossen.