Die wichtige Verkehrsachse B91 bei Merseburg soll eine neue Fahrbahn erhalten. Das Land Sachsen-Anhalt hat für 2026 noch weitere Pläne für Bundes- und Landstraßen im Saalekreis. Das sind die wichtigsten im Überblick.

Die B91 bei Merseburg wird bald Baustelle

Sanierungsfall B91: Zwischen Leuna und Merseburg wird die vom LKW-Verkehr beanspruchte Strecke ab Sommer 2026 grundlegend erneuert.

Merseburg/Halle/MZ. - Eine der wichtigsten Verkehrsadern im Saalekreis, die B91, soll zu Teilen saniert, ein seit Jahren geplanter Ausbau endlich umgesetzt und ein neuentstandener Unfallschwerpunkt entschärft werden. All das plant die Landesstraßenbaubehörde von Sachsen-Anhalt in diesem Jahr im Saalekreis. Mit deren Regionalbereichsleiter Süd, Peter Lotze, wirft die MZ einen Blick auf die wichtigsten Vorhaben der LSBB in der Region.