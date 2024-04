Die Ermittlungen zum möglichen Brandanschlag in Hohenweiden dauern an.

Hohenweiden/Merseburg/MZ. - „Die Ermittlungen dauern an“, lautete am Donnerstag die knappe Aussage der Polizeiinspektion Halle zum Feuer auf dem Gelände des Umzugsunternehmers Sven Ebert in Hohenweiden. Dort waren in der Nacht zum Montag fünf Möbelwagen der Firma des AfD-Politikers ausgebrannt, zwei Autos wurden beschädigt. Beteiligte Feuerwehrleute hielten es für höchst unwahrscheinlich, dass die Fahrzeuge von selbst in Brand geraten waren. Ob es sich um Brandstiftung handele müsse die Auswertung der Spuren zeigen, wollte sich die Polizei jedoch bisher nicht festlegen.