272 gekündigte Pachtverträge sorgen in Querfurt für Proteste. Ob eine Beratungsrunde im Stadtrat eine Alternative zum angebotenen Mietmodell eröffnet?

Querfurt/MZ. - Wird in der nächsten Sitzung des Querfurter Stadtrates am 9. Oktober das Thema DDR-Garagen auf der Tagesordnung stehen? Karin Fleischer, eine der betroffenen Garagenbesitzer aus Querfurt, denen die Stadt den Pachtvertrag zum Jahresende 2025 gekündigt und einen neuen Mietvertrag angeboten hat, will das zumindest versuchen. Sie werde Fraktionen des Stadtrates ansprechen, um für diese Sitzung einen Antrag zu stellen. In diesem soll es darum gehen, zu prüfen, ob es noch eine alternative Lösung zu dem von der Stadt angebotenen Mietvertrag gibt, so die Querfurterin.