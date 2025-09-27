Eigentlich sollten die Einwohner Ilberstedts befragt werden. Nun aber gibt es neue Entwicklungen, die die Pläne stoppen könnten.

Warum geplanter Bürgerentscheid über die Zukunft der Schule auf der Kippe steht

Der Bürgerentscheid zur Zukunft der Neuen Schule wackelt.

Ilberstedt/MZ. - Der Bürgerentscheid zur Zukunft der Neuen Schule in Ilberstedt wackelt. Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens wollten eigentlich die Einwohner fragen, ob sie sich einen Umbau der Schule zum Dorfgemeinschaftshaus wünschen oder nicht. Dazu müsste aber erst der Gemeinderat, der am nächsten Dienstag um 19 Uhr tagt, zustimmen.