Eigentum weg, Miete drauf Streit um DDR-Garagen – Querfurt kündigt 272 Pachtverträge
Querfurt beendet die alten Pachtverhältnisse für Garagen aus DDR-Zeiten. Ab 2026 sollen Nutzer Miete zahlen. Betroffene sprechen von Enteignung und starten eine Petition gegen die Pläne.
Aktualisiert: 25.09.2025, 08:31
Querfurt/MZ. - Unter der Überschrift „Stoppt die Enteignung der Garagen in Querfurt“ hat Patrick Elix eine Online-Petition gestartet. In dieser werden zum einen Garagenbesitzer aufgefordert, sich mit ihrer Unterzeichnung für einen fairen und gerechten Umgang mit ihrem Eigentum einzusetzen.