Querfurt beendet alte Pachtverträge für 272 DDR-Garagen. Ab 2026 sollen Mieten fällig werden. Betroffene sprechen von Enteignung und fordern faire Lösungen.

Querfurt/MZ. - Unter der Überschrift „Stoppt die Enteignung der Garagen in Querfurt“ hat Patrick Elix eine Online-Petition gestartet. In dieser werden zum einen Garagenbesitzer aufgefordert, sich mit ihrer Unterzeichnung für einen fairen und gerechten Umgang mit ihrem Eigentum einzusetzen.