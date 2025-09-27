Unternehmen aus Gräfenhainichen feiert 100-jähriges Bestehen. Dachdeckerei wird bereits in der vierten Generation durch die gleiche Familie geführt. Warum es wohl so weitergehen wird.

Familiengeführt seit vier Generationen -Dachdeckerei in Gräfenhainichen wird 100

Gräfenhainichen/MZ. - In Johannes Meyers Büro hängen gerahmte Urkunden, die – obwohl sie dasselbe Ereignis verkünden – nicht unterschiedlicher sein könnten. Es handelt sich um vier verschiedene Meisterbriefe, die jeweils aus komplett unterschiedlichen Zeiten stammen und trotzdem allesamt an Johannes Meyer ausgehändigt worden sind.