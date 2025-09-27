Haushalt in Köthen 572.000 Euro Minus im Stadtsäckel für 2026
Kämmerei legt ersten Entwurf in Ausschüssen vor. Ende Oktober soll Stadtrat beschließen.
27.09.2025, 08:00
Köthen/MZ. - Der erste Entwurf des Haushalts 2026 der Stadt Köthen umfasst im Ergebnisplan rund 54,4 Millionen Euro Erträge, 960.000 Euro mehr als angesetzt. Dem stehen rund 54 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber, also rund 426.000 Euro Überschuss. Der Ergebnisplan umfasst alle Erträge und Aufwendungen eines Jahres, mit Überschuss oder Fehlbedarf. Der Finanzplan, der Ein- und Auszahlungen darstellt, ist dagegen mit einem Defizit von rund 572.000 Euro deutlich im Minus.