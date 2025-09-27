Kosten der Unterkunft „Luxus“-Mieten für ganz normale Wohnungen in Halle?
Der Mieterrat Halle kritisiert seit Jahren die Art und Weise der Kostenübernahme für Wohnungen scharf und spricht von Steuergeldverschwendung. Genau darum geht es gerade auch in der Bürgergeld-Debatte um „Luxus-Mieten“ auf Bundesebene. In Halle allerdings sieht man dabei die falschen Verdächtigen im Fadenkreuz.
27.09.2025, 07:51
Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich hätte diese Schlagzeile Johannes Menke nicht überraschen dürfen. Schließlich macht der Hallenser Rechtsanwalt schon seit Jahren im Rahmen des von ihm mit Peter Scharz gegründeten Mieterrates Halle auf das Problem aufmerksam. „Ich habe mich sogar schon an die Bundespolitik gewendet“, sagt Menke.