Kosten der Unterkunft „Luxus“-Mieten für ganz normale Wohnungen in Halle?

Der Mieterrat Halle kritisiert seit Jahren die Art und Weise der Kostenübernahme für Wohnungen scharf und spricht von Steuergeldverschwendung. Genau darum geht es gerade auch in der Bürgergeld-Debatte um „Luxus-Mieten“ auf Bundesebene. In Halle allerdings sieht man dabei die falschen Verdächtigen im Fadenkreuz.