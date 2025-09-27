Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Wittenberg hat eine neue PV-Anlage auf dem Dach. Was die leistet und warum die Modernisierung wichtig war. Und: Worüber sich der Förderverein freut.

Neues Solardach in Wittenberg: Was die Grundschule jetzt leisten kann

Auf 220 Quadratmetern wird auf dem Dach der Grundschule Strom produziert.

Wittenberg/MZ. - Das Dach der Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Wittenberg ist vor kurzem mit einer neuen Photovoltaik-Anlage versehen worden. Damit, so heißt es beim Pressetermin am Dienstag, könne nun fast doppelt so viel Strom erzeugt werden als mit der alten Anlage.