  4. Photovoltaik: Neues Solardach in Wittenberg: Was die Grundschule jetzt leisten kann

Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Wittenberg hat eine neue PV-Anlage auf dem Dach. Was die leistet und warum die Modernisierung wichtig war. Und: Worüber sich der Förderverein freut.

Von Julius Jasper Topp 27.09.2025, 06:00
Auf 220 Quadratmetern wird auf dem Dach der Grundschule Strom produziert.
Auf 220 Quadratmetern wird auf dem Dach der Grundschule Strom produziert. Foto: Stadtwerke Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Das Dach der Grundschule „Käthe Kollwitz“ in Wittenberg ist vor kurzem mit einer neuen Photovoltaik-Anlage versehen worden. Damit, so heißt es beim Pressetermin am Dienstag, könne nun fast doppelt so viel Strom erzeugt werden als mit der alten Anlage.