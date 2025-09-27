Trotz des desolaten Zustands des denkmalgeschützten Hauses Zwischen den Städten 4a in Quedlinburg gab es in einer Zwangsversteigerung Interessenten, die Gebote für einen Kauf des Gebäudes abgegeben haben. Hat die ehemalige Mühle, die auch als „Horror-Pension“ für Schlagzeilen sorgte, nun einen neuen Eigentümer?

Soll über eine Zwangsversteigerung einen neuen Eigentümer erhalten: das Haus Zwischen den Städten 4a in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Es soll zwangsversteigert werden: das Haus Zwischen den Städten 4a im Zentrum von Quedlinburg. Die ehemalige Wassermühle war vor einigen Jahren illegal als Pension genutzt worden; Gäste hatten dabei wiederholt bauliche Mängel und fehlende Hygiene kritisiert. In sozialen Medien war die Unterkunft sogar als „Horror-Pension“ bezeichnet worden. Beim Zwangsversteigerungstermin Anfang September hatte es Gebote gegeben; eine Zuschlagserteilung erfolgte aber zunächst nicht.