Im Sommer eine Staubwüste, bei Regen eine Seenplatte. Die Straßen im Merseburger Ortsteil Kötzschen sind seit jeher unbefestigt. Das will die Stadt nun mit einem großen Bauprogramm ändern. Ein Hindernis war dabei lange das Regenwasser. Doch nun gab es den Spatenstich.

Verwaltung und Baufirma ließen zum Start des Mammutsprojekts am Dienstag die Erde fliegen.

Merseburg/MZ. - „Es ist ein historischer Moment für Kötzschen“, griff Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) ins Regalfach der sprachlichen Superlative. Guido Lukesch-Heinicke, Ortsbürgermeister, bediente sich eine Ebene tiefer, sagte aber auch: „Wir sind froh, dass es endlich losgeht. Viele haben nicht mehr daran geglaubt. Es wurde so viel darüber geredet. Doch jetzt sieht man die Bagger.“