Es soll eines der Großprojekte im Strukturwandel werden. Die S-Bahn-Kurve Großkorbetha, die Direktverbindungen zwischen Merseburg und Leipzig ermöglicht. Doch wie ist der Stand? Und könnten Züge auch schon vor Fertigstellung zwischen den Städten verkehren?

Mit der S-Bahn von Merseburg nach Leipzig: DB erklärt Zeitplan für Kurve Großkorbetha

Die S6 soll in Zukunft von Leipzig nach Merseburg fahren.

Merseburg/Bad Lauchstädt/Grosskorbetha/MZ. - Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Mitteldeutschland, hat Hoffnungen auf eine schnellere Fertigstellung der Kurve Großkorbetha gedämpft. Beim Forum „Vorsicht an der Bahnsteigkante“ in Bad Lauchstädt erklärte er, man werde keinen der notwendigen Planungsschritte überspringen können. „Was uns aber hilft, dass für das Projekt so geworben wird, dass erwartbare Widerstände in den Planungsphasen nicht zu weiteren Verzögerungen führen.“