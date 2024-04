Merseburg/MZ. - Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw kam es Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr in Merseburg auf der B 91 am Ortsausgang in Richtung Weißenfels in Höhe des Sky-Hotels.

Dabei wurde ein 78-jähriger Fahrer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es waren aber weder Alkohol noch Drogen im Spiel. Das teilte die Polizeiinspektion Halle auf MZ-Nachfrage mit.