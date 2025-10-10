Mehr Angebote im Grünen Masterplan Südpark: Merseburger Stadtrat beschließt Konzept für Modernisierung und Ausbau
Der Merseburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den „Masterplan Südpark“ beschlossen. Durch diesen soll der Südpark erhalten und für die Zukunft ausgerichtet werden. Was im Rahmen des Konzeptes geplant ist.
10.10.2025, 18:00
Merseburg/MZ. - Der Südpark in Merseburg soll grundhaft ausgebaut und saniert werden. Dazu hat die Stadt jüngst ein Ausbaukonzept mit dem Titel „Masterplan Südpark“ vorgelegt. Am Donnerstag wurde dieses Konzept einstimmig im Stadtrat beschlossen.