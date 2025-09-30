Wenige Jahre vor seinem 50. Geburtstag will die Stadt Merseburg den Südpark grundhaft ausbauen und sanieren. Unter anderem die Spielplätze, die Bühne und die Tiergehege sollen vom Umbau profitieren. Was genau geplant ist.

Diese Pläne hat die Stadt Merseburg für den Südpark

Die Luchse im Südpark sollen mehr Platz und Kletter- sowie Rückzugsmöglichkeiten bekommen, so das Ansinnen der Stadt.

Merseburg/MZ. - Merseburgs Tourismusportfolio hat eine Schwachstelle. So sieht es zumindest die Stadtverwaltung und meint damit ein fehlendes „modernes, qualitativ hochwertiges und ganzjähriges“ Angebot für Familien. Wo man dieses Angebot schaffen könnte, dafür hat die Stadt auch schon einen Plan: im 1978 eröffneten Südpark, in dem nach Ansicht der Stadt ganz viel Potenzial schlummert. Die Stadt hat nun ein Ausbaukonzept mit dem Titel „Masterplan Südpark“ vorgelegt.