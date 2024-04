44-Jähriger nach Bedrohung und Prügelei verurteilt. Was seine Freundin ihm erzählt hatte und warum er so sauer auf sein späteres Opfer war.

Prozess am Amtsgericht Merseburg

Merseburg/MZ. - Der Endvierziger, der als Nebenkläger im Gerichtssaal des Amtsgerichts Merseburg sitzt, kennt die Freundin des Angeklagten angeblich nicht. Und er habe auch nie mit ihr gesprochen. Dabei soll das, was der Mann zu ihr gesagt haben soll, der Auslöser dafür gewesen sein, was sich in jener Februarnacht 2023 abgespielt hat: eine Prügelei, bei der ein Mann Prellungen erlitt und zwei Zähne verlor.