Der Lebensmitteldiscounter Lidl bestätigt die Schließung zweier Filialen in Merseburg - und nennt Termine, wann der letzte Einkaufstag ist. Einen Standort will er aber nicht ganz aufgeben - und ein neuer Supermarkt kommt hinzu.

Merseburg/Bernburg/MZ. - Der Lebensmittelkonzern Lidl hat offiziell die geplante Schließung seiner beiden bisherigen Filialen in Merseburg bestätigt – zumindest für das Tagesgeschäft. Über diese hatte Ende vergangener Woche zunächst die Stadt informiert und sich enttäuscht über den Rückzug des Discounters aus der König-Heinrich-Straße und der Straße des Friedens gezeigt.