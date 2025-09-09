Dritter Ausbruch innerhalb eines Jahres Krätze in Pflegeheim in Braunsbedra – so viele sind betroffen
Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres grassiert in einem Pflegeheim in Braunsbedra die Krätze. Die Einrichtung ist damit nicht allein. Die hochansteckende Hautkrankheit ist bundesweit auf dem Vormarsch, betraf zuletzt auch ein Altersheim in Teutschenthal. Die Leiterin des Heims in Braunsbedra erklärt, auf welche Hürden ihre Einrichtung bei der Bekämpfung der Krankheit stößt.
Braunsbedra/MZ. - Starker Juckreiz, Bläschen, mitunter ein brennendes Gefühl auf der Haut: Die Krätze, im Fachjargon Skabies, ist eine ansteckende Hautkrankheit, die von Parasiten ausgelöst wird. Die winzigen Milben haben zuletzt offenbar auch im Saalekreis gute Bedingungen vorgefunden. In mehreren Pflegeheimen ist Krätze (wieder) ausgebrochen, etwa in Braunsbedra und Teutschenthal.