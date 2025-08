Krätze-Vorfall in Teutschenthaler Pflegeheim - so viele sind betroffen

Teutschenthal/MZ. - In einer Pflegeeinrichtung in Teutschenthal sind aktuell 14 Bewohner und vier Mitarbeiter von einem Krätze-Befall betroffen. Die Hautkrankheit, die durch Milben verursacht wird und starken Juckreiz sowie Hautentzündungen auslösen kann, ist bereits seit Juni des vergangenen Jahres in Einzelfällen in der Einrichtung bekannt, wie Peter Nelles, Amtsleiter des Gesundheitsamts mitteilt. Der jetzige Ausbruch in größerem Umfang wurde in dieser Woche gemeldet.