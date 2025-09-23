Im Saalekreis werden mehr als 100 Millionen Euro vom Bund im Rahmen des Sondervermögens „Infrastruktur“ verbaut. Projekte zu finden, ist kein Problem, doch bei der Umsetzung warten Hürden.

Baubeginn in Sicht: Über 100 Millionen Euro sollen im Saalekreis in neue Infrastrukturprojekte fließen.

Merseburg/MZ. - Mehr als 100 Millionen Euro fließen in den Landkreis und seine Kommunen. Es steht nun auch fest, welche Kommune wie viel genau vom Sondervermögen „Infrastruktur“ des Bundes abbekommt. Dass es an Projekten im Saalekreis nicht mangelt, haben viele kommunale Vertreter schon vorab deutlich gemacht. Doch kann das Bundesprogramm wirklich den viel beschworenen Bau-Boom hervorrufen?