Mit Neuzugang Joshua Bonga gelingt den Tigers Aschersleben ein Traumstart in die neue Saison: 104:88-Heimsieg gegen Rasta Vechta III.

Joshua Bonga (am Ball) im Dress der Tigers. Aschersleben gewann das erste Punktspiel der neuen Saison deutlich gegen Rasta Vechta III.

Aschersleben/mz. - Toller Auftakt für die Basketballer aus Aschersleben: Die Tigers tüten bei der Saisonpremiere die ersten beiden Zähler ein. Im Punktspiel der 1. Regionalliga Nord überzeugten sie und gewannen am Ende recht deutlich mit 104:88 gegen die dritte Mannschaft von Rasta Vechta.