Basketball in Aschersleben Heimsieg zum Auftakt: Tigers dominieren gegen Rasta Vechta
Mit Neuzugang Joshua Bonga gelingt den Tigers Aschersleben ein Traumstart in die neue Saison: 104:88-Heimsieg gegen Rasta Vechta III.
23.09.2025, 10:30
Aschersleben/mz. - Toller Auftakt für die Basketballer aus Aschersleben: Die Tigers tüten bei der Saisonpremiere die ersten beiden Zähler ein. Im Punktspiel der 1. Regionalliga Nord überzeugten sie und gewannen am Ende recht deutlich mit 104:88 gegen die dritte Mannschaft von Rasta Vechta.