Eine fehlende Reliefplatte für das Waldauer Kriegerdenkmal wird jetzt durch glückliche Umstände und eine Initiative von Heimatforscher Joachim Grossert nachgebildet.

Dank Zufallsfund im Bernburger Schloss kommt Gipsmodell nach 102 Jahren erneut zum Einsatz

Am Kriegerdenkmal auf Friedhof III lässt Heimatforscher Joachim Grossert auf eigene Kosten die vierte fehlende Reliefplatte nachbilden mit Hilfe eines vor 25 Jahren zufällig bei Sanierungsarbeiten im Bernburger Schloss gefundenen originalen Gipsmodells.

Bernburg/MZ. - Das Kriegerdenkmal, das auf Friedhof III an 103 im Ersten Weltkrieg gefallene Mitglieder der Waldauer Kirchengemeinde erinnert, erhält die fehlende vierte Relief-Schriftplatte zurück. Zu verdanken ist dies Heimatforscher Joachim Grossert und einem Zufallsfund: Vor 25 Jahren wurden bei Sanierungsarbeiten am Ostgiebel des Bernburger Schlosses im Innenfutter zweier Türen die Gipsmodelle des Magdeburger Bildhauers Hermann Habs, mit denen einst die Relieftafeln geformt worden waren, wiederentdeckt.