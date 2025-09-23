Denkmalschutz Dank Zufallsfund im Bernburger Schloss kommt Gipsmodell nach 102 Jahren erneut zum Einsatz
Eine fehlende Reliefplatte für das Waldauer Kriegerdenkmal wird jetzt durch glückliche Umstände und eine Initiative von Heimatforscher Joachim Grossert nachgebildet.
Bernburg/MZ. - Das Kriegerdenkmal, das auf Friedhof III an 103 im Ersten Weltkrieg gefallene Mitglieder der Waldauer Kirchengemeinde erinnert, erhält die fehlende vierte Relief-Schriftplatte zurück. Zu verdanken ist dies Heimatforscher Joachim Grossert und einem Zufallsfund: Vor 25 Jahren wurden bei Sanierungsarbeiten am Ostgiebel des Bernburger Schlosses im Innenfutter zweier Türen die Gipsmodelle des Magdeburger Bildhauers Hermann Habs, mit denen einst die Relieftafeln geformt worden waren, wiederentdeckt.