  4. Tradition: Mit Pferdestärken: Gespannpflügen lockt Teilnehmer aus drei Bundesländern

Tradition Mit Pferdestärken: Gespannpflügen lockt Teilnehmer aus drei Bundesländern

Beim Schau- und Leistungspflügen in Freckleben messen sich acht Gespanne. Neben dem Wanderpokal ging es auch um die Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt.

Von Katrin Wurm 23.09.2025, 12:30
Wolfram Kiefer nimmt mit den Friesen ebenfalls am Wettbewerb teil.
Wolfram Kiefer nimmt mit den Friesen ebenfalls am Wettbewerb teil. (Foto: Thomas Tobis)

Freckleben/MZ. - Mit kräftigen Hufen und viel Geduld ziehen Pferde ihre Bahnen über einen Acker bei Freckleben. Beim Gespannpflügen treten Landwirte und Pferdefreunde gegeneinander an. Die alte landwirtschaftliche Methode, bei der ein Acker mit Pferden bearbeitet wird, hat eine jahrtausendealte Tradition. Ziel ist es, möglichst saubere und gleichmäßige Pfluglinien zu ziehen – früher eine entscheidende Voraussetzung für ein einheitliches Saatbild und die weitere Arbeit mit landwirtschaftlichen Geräten.