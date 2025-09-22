Neu-Augustusburg Mietvertrag steht - Wer ins Weißenfelser Schloss einziehen soll
Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Weißenfels schließen eine Vereinbarung. Wieviel Arbeitsplätze im Schloss entstehen sollen.
Aktualisiert: 23.09.2025, 14:25
Weißenfels/MZ. - Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Weißenfels haben einen Mietvertrag über die künftige Nutzung eines Teils von Schloss Neu-Augustusburg abgeschlossen. Wie die Stadt am Montag informierte, haben Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter und Oberbürgermeister Martin Papke (beide CDU) das Schriftstück in der vergangenen Woche unterzeichnet.