  4. Schloss in Weißenfels: Neuer Mieter plant Sanierung und Arbeitsplätze

Neu-Augustusburg Mietvertrag steht - Wer ins Weißenfelser Schloss einziehen soll

Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Weißenfels schließen eine Vereinbarung. Wieviel Arbeitsplätze im Schloss entstehen sollen.

Von Andreas Richter Aktualisiert: 23.09.2025, 14:25
In den Südfügel und den südlichen Westflügel des Schlosses (links) soll eine Landesbehörde einziehen.
In den Südfügel und den südlichen Westflügel des Schlosses (links) soll eine Landesbehörde einziehen. Foto: Andreas Richter

Weißenfels/MZ. - Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Weißenfels haben einen Mietvertrag über die künftige Nutzung eines Teils von Schloss Neu-Augustusburg abgeschlossen. Wie die Stadt am Montag informierte, haben Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter und Oberbürgermeister Martin Papke (beide CDU) das Schriftstück in der vergangenen Woche unterzeichnet.