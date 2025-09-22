Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Weißenfels schließen eine Vereinbarung. Wieviel Arbeitsplätze im Schloss entstehen sollen.

Mietvertrag steht - Wer ins Weißenfelser Schloss einziehen soll

In den Südfügel und den südlichen Westflügel des Schlosses (links) soll eine Landesbehörde einziehen.

Weißenfels/MZ. - Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Weißenfels haben einen Mietvertrag über die künftige Nutzung eines Teils von Schloss Neu-Augustusburg abgeschlossen. Wie die Stadt am Montag informierte, haben Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter und Oberbürgermeister Martin Papke (beide CDU) das Schriftstück in der vergangenen Woche unterzeichnet.