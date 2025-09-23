Politik Neuer BSW-Kreisverband in Mansfeld-Südharz: Wie die Frage nach Frieden auch die Lokalpolitik betrifft

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat nun auch in Mansfeld-Südharz einen Kreisverband. 33 Mitglieder sind dort bislang beigetreten. Was Kreisvorsitzender Harald Koch und Stellvertreterin Mandy Schneider vorhaben und wieso das Thema Frieden auch für Lokalpolitiker bedeutsam ist.