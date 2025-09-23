weather wolkig
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat nun auch in Mansfeld-Südharz einen Kreisverband. 33 Mitglieder sind dort bislang beigetreten. Was Kreisvorsitzender Harald Koch und Stellvertreterin Mandy Schneider vorhaben und wieso das Thema Frieden auch für Lokalpolitiker bedeutsam ist.

Von Joel Stubert 23.09.2025, 15:51
Harald Koch und Mandy Schneider hoffen auf eine rosige Zukunft für den jüngst gegründeten BSW-Kreisverband in Mansfeld-Südharz. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Gut ein Jahr nach der Gründung des Landesverbands hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nun auch eine Vertretung im Landkreis Mansfeld-Südharz.