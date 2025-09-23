An sechs Autos, die in der Schillerstraße in Weißenfels geparkt waren, sind die Reifen zerstochen worden.

Ähnlich wie auf diesem Archivfoto sind in der Nacht zu Dienstag in Weißenfels die Reifen von sechs Fahrzeugen zerstochen worden.

Weißenfels/MZ - In der Schillerstraße in Weißenfels haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag an insgesamt sechs geparkten Autos die Reifen zerstochen. Ein betroffener Autobesitzer hatte die Tat am Morgen bemerkt und die Beamten verständigt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.