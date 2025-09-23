Die starken Ergebnisse der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD bei einer Umfrage im Land beunruhigen den Weißenfelser CDU-Oberbürgermeister Martin Papke. Was die AfD zur Zukunft des Kohleabbaus in der Region sagt.

Unter Gostau mit dem Tagebausee und weiteren Dörfern südlich von Lützen schlummert noch viel Kohle. Würde eine mögliche AfD-Landesregierung den Rohstoff abbauen wollen?

Weissenfels/MZ. - Obwohl kein Vertreter der Partei anwesend war und sie nicht namentlich erwähnt wurde, war die rechtsxtreme AfD bei der jüngsten Verbandsversammlung für das an der A 9 und B 91 bei Weißenfels geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (Ikig) der Elefant im Raum.