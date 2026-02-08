Ralf Schenk blättert durch die Chronik von Nonnewitz. Er hofft auf ehrenamtliche Hilfe. Denn die Sammlung soll fortgesetzt werden.

Nonnewitz/MZ. - „Die 1.050-Jahr-Feier wirft ihre Schatten voraus“, sagt Ralf Schenk und blättert in der prall gefüllten Chronik von Nonnewitz. Sie beginnt im Jahr 976 mit der Urkunde der Ersterwähnung und führt über mehr als ein Jahrtausend Dorfgeschichte. Der Ortsbürgermeister verbringt derzeit seine Freizeit damit, die sorgfältig bedruckten und mit alten Fotos beklebten A4-Seiten einzuscannen. Denn die Originale sind einem technischen Defekt am Computer zum Opfer gefallen. Deshalb soll die Chronik wieder digital verfügbar gemacht werden – für die Festwoche im Sommer, in der sie ausliegen oder in Auszügen auf Plakaten gezeigt werden soll. Sein Traum ist eine Broschüre über die letzten 1.050 Jahre der drei Dörfer Bröditz, Nonnewitz und Nixditz, aus denen 1928 der heutige Ort Nonnewitz entstand.