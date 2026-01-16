Jubiläen werfen ihre Schatten voraus, doch vielerorts bremsen marode Straßen und offene Baustellen die Vorfreude. Wie Zeitzer Ortsteile zwischen Feiern und Frust nach vorn blicken.

Aufgrund der Umleitung der B91 herrscht in Luckenau ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Straße hat darunter bereits stark gelitten.

Zeitz/MZ. - Ob Jubiläen, Bauvorhaben oder lange gehegte Wünsche: In den nördlichen Ortsteilen der Stadt Zeitz stehen in diesem Jahr zahlreiche Projekte auf der Agenda. Ganz Nonnewitz arbeitet bereits auf die großen Feierlichkeiten hin. In diesem Jahr feiert der Zeitzer Ortsteil seinen 1.050. Geburtstag.