Das bringt 2026 für Nonnewitz, Theißen, Zangenberg, Luckenau und Pirkau 1.050 Jahre alt und vieles marode: Zeitzer Ortsteile fordern mehr als warme Worte
Jubiläen werfen ihre Schatten voraus, doch vielerorts bremsen marode Straßen und offene Baustellen die Vorfreude. Wie Zeitzer Ortsteile zwischen Feiern und Frust nach vorn blicken.
Aktualisiert: 16.01.2026, 19:24
Zeitz/MZ. - Ob Jubiläen, Bauvorhaben oder lange gehegte Wünsche: In den nördlichen Ortsteilen der Stadt Zeitz stehen in diesem Jahr zahlreiche Projekte auf der Agenda. Ganz Nonnewitz arbeitet bereits auf die großen Feierlichkeiten hin. In diesem Jahr feiert der Zeitzer Ortsteil seinen 1.050. Geburtstag.