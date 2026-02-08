Bis zur Räumung und Zerstörung von Niemegk im Jahr 1978 lehrte Gudrun Engelhardt in der Dorfschule Deutsch. Ex-Schüler zahlen es ihr nun mit einer Erinnerungssammlung in Buchform zurück.

Lehrerin des versunkenen Orts - Wie sich Gudrun Engelhardt an ihre Schule in Niemegk erinnert - und was davon bleibt

Die frühere Niemegker Lehrerin Gudrun Engelhardt blättert in ihren eigenen Erinnerungen, die auch in den Band eingeflossen sind.

Bitterfeld/Mz. - Dass Lehrer die Schule wechseln, ist nichts Ungewöhnliches. Dass sie müssen, schon. Wenn es dann gleich noch ein ganzes Kollegium samt Schülerschaft trifft, ist das sogar Stoff für ein ganzes Buch.