Generalarzt Dr. Bruno Most leitet von Weißenfels aus eine Einheit mit rund 7.000 Soldaten. Dabei muss er sie auch auf einen möglichen Krieg vorbereiten.

Ein Herz für die Region: Das ist der neue Chef des Sanitätskommandos

Generalarzt Dr. Bruno Most ist der neue Kommandeur des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weißenfels.

Weißenfels/MZ. - Sein allererster Tag in Weißenfels? Da muss Generalarzt Dr. Bruno Most keine Sekunde überlegen. Ein wichtiger Tag seines Lebens fällt zusammen mit einem Tag, der in die Weltgeschichte eingehen wird. Am 11. September 2001 kommt der gebürtige Hesse zum ersten Mal in die Saalestadt. Am Tag des Terroranschlags auf die Türme des World Trade Centers in New York. „Wir waren damals auf der Fahrt von Leer in Ostfriesland nach Weißenfels und haben ununterbrochen die Nachrichten im Radio verfolgt“, erinnert sich Most.