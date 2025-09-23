40-Jährige muss sich wegen mehrfachen Betruges vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten. Wie das Gericht überraschend an den Chat-Verlauf zwischen ihr und ihrem Ex kommt.

450 Seiten Chat-Nachrichten als Beweis? - Angeklagte setzt alle Hoffnungen auf WhatsApp

In diesen beiden Heftern stecken insgesamt rund 450 Seiten voll mit WhatsApp-Nachrichten, die sich die Angeklagte und ihr Ex-Freund geschrieben haben.

Merseburg/MZ. - Eine 40-jährige Merseburgerin, die sich aktuell wegen Betruges vor dem Amtsgericht Merseburg verantworten muss, setzt zu ihrer Entlastung ganz auf die WhatsApp-Nachrichten, die sie sich mit ihrem Ex-Freund geschrieben hatte. Die würden unter anderem belegen, wie er sie unter Druck gesetzt habe, Straftaten zu begehen, erzählte sie vor Gericht.